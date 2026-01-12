İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY’nin emniyet içindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerin, örgütün sözde “emniyet mahrem yapılanması” içerisinde faaliyet yürüttükleri ve hücre yöneticiliği yaptıkları belirlendi.

Üç ilde eş zamanlı baskın

Yakalama kararlarının ardından güvenlik güçleri harekete geçti. İzmir merkezli olmak üzere iki farklı ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 10’u yakalanarak emniyete götürüldü.

Firari şüpheliler aranıyor

Operasyon sırasında adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin firari olduğu bildirildi. Bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Soruşturmanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtildi.