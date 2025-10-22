İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Saat 07.30’da başlayan operasyonda, İzmir merkezli olmak üzere 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Finansman ağına yönelik çalışma

Soruşturma çerçevesinde, terör örgütü DEAŞ’a finansal kaynak sağladıkları değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin örgüte para transferi yaptıkları ve çeşitli finansal kanallar üzerinden destek sağladıklarını belirledi.

18 kişi yakalandı, 3 şüpheli aranıyor

Operasyon kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Soruşturma genişliyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmanın, örgütün finansal yapılanmasına yönelik yeni deliller ışığında genişletilebileceği ifade edildi. Yetkililer, operasyonların kararlılıkla süreceğini vurguladı.