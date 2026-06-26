Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, aile acısıyla sarsıldı. Milletvekilinin ablası Sengül Kırkpınar hayatını kaybetti.

Kötü haberi bizzat Milletvekili Kırkpınar, şahsi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Paylaşımında acısını gizlemeyen Kırkpınar, "Ablamı kaybettik. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun" notunu düştü.

Teşkilattan başsağlığı mesajları geliyor

Milletvekilinin ablasının vefat haberi, AK Parti İzmir teşkilatını da harekete geçirdi. Taziye mesajını ilk yayınlayanlardan biri AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı oldu.

Saygılı, sosyal medyadan paylaştığı mesajda üzüntüsünü şu sözlerle aktardı:

"İzmir Milletvekilimiz Sayın Yaşar Kırkpınar’ın kıymetli ablası Sengül Kırkpınar Hanımefendi’nin vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Cenab-ı Allah’tan rahmet; başta Sayın Yaşar Kırkpınar olmak üzere kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Allah rahmet eylesin."

Tören detayları bekleniyor

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın ablası Sengül Kırkpınar’ın son yolculuğuna ne zaman ve nereden uğurlanacağı ise henüz netlik kazanmadı. Cenaze programının aile tarafından önümüzdeki saatlerde netleştirilmesi bekleniyor.

