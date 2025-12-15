Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve başlamasıyla birlikte hız kazanan kuraklıkla mücadele eylem planı kapsamında, kentin peyzaj alanları hem estetik bir görünüme kavuşuyor hem de önemli ölçüde su tasarrufu sağlıyor. Son dönemde tamamlanan çalışmalarla, İzmir genelinde yaklaşık 80 futbol sahası büyüklüğüne eşdeğer, 570 bin 744 metrekarelik alanda kurakçıl peyzaj dönüşümü gerçekleştirildi. Bu dönüşüm sayesinde, özellikle Konak Kahramanlar Viyadük altı gibi kritik bölgelerde yüzde 50’ye varan su tasarrufu elde edildi.

Akıllı sulama ve kurakçıl bitki kullanımıyla büyük tasarruf

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, mevcut yeşil alanlarda su tasarrufu sağlamak amacıyla iki temel strateji uyguluyor: bir yandan akıllı sulama sistemlerini yaygınlaştırırken, diğer yandan peyzaj düzenlemelerinde geleneksel türlere göre çok daha az suya ihtiyaç duyan kurakçıl bitkiler tercih ediliyor. Ekipler, bitki türlerinin bölgenin yağış rejimine uygun seçilmesi ve doğru takvimde dikimlerin yapılmasıyla sadece su tasarrufu sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bakım masraflarını ve karbon emisyonunu da düşürüyor.

Teknik İşler Şefi Orhan Moroğlu, hedeflerinin su tüketimini yüzde 50'nin altına çekmek olduğunu belirterek, "Çim alanlarını azaltıyor ve kullandığımız çimlerin türünü değiştiriyoruz. Bazı çimler suyun tamamını kullanırken, yeni türler suyun sadece yarısına ihtiyaç duyuyor, bu da yarı yarıya tasarruf demek. Akıllı sulama ve kurakçıl peyzajla, kuyu kurumadan önlem alarak hem ülkemize hem İzmir’imize büyük katkı sağlamayı amaçlıyoruz," ifadelerini kullandı.

Kahramanlar viyadük altı yenilendi: Estetik ve fonksiyonellik bir arada

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın son önemli projelerinden biri, Konak Kahramanlar Mahallesi'ndeki Mürselpaşa Bulvarı altında kalan viyadük alanı oldu. Hastaneler ile Hilal İZBAN İstasyonu güzergahında yer alan bu 2 bin 700 metrekarelik alan, kurakçıl peyzajla estetik bir görünüme kavuşturuldu. Alan aynı zamanda yenilenen aydınlatma, yeni oturma grupları ve çöp potaları ile daha güvenli ve kullanışlı bir dinlenme noktası haline getirildi.

Kahramanlar Mahalle Muhtarı Nalan Çamaltı, yıllardır beklenen bu çalışmanın yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, özellikle susuzluk döneminde kurakçıl bitkilerin kullanılmasının ziraat mühendisi olarak kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

Kentin dört bir yanında kapsamlı peyzaj dönüşümü

Kurakçıl peyzaj dönüşümü, Kahramanlar’ın yanı sıra kentin pek çok kritik noktasında tamamlandı. Alija İzzetbegoviç Caddesi, Manas Bulvarı, Karşıyaka Şehitler Bulvarı, Bostanlı Balıkçı Parkı ve Ege Üniversitesi Hastanesi önü gibi yerler dahil olmak üzere 23 ilçede 70’in üzerinde refüj, kavşak ve park alanında çalışmalar sonlandırıldı. Bostanlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Türker, eski, bakımsız yeşil alanın kurakçıl bitkilerle yenilenerek mahallelerine değer kattığını ve susuzluğa karşı fevkalade bir önlem olduğunu ifade etti.

Rengarenk bitki ve materyal çeşitliliğiyle yeni yeşil alanlar

Peyzaj düzenlemelerinde lale ağacı, akasya, jakaranda, süs eriği, lavantin, mavi ardıç, zakkum, abelya gibi binlerce ağaç ve yüzbinlerce çalı bitkisi kullanıldı. Estetik görünümü artırmak ve su tutuşunu desteklemek amacıyla peyzaj alanları, mıcır, cüruf, ağaç kabuğu ve kaya gibi doğal materyallerle zenginleştirildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Çiğli Otoban Kavşakları, Torbalı Ayrancılar ve Konak Ballıkuyu Parkı gibi birçok noktada çalışmalarına devam ederken, ilerleyen dönemde EXPO İnciraltı Kent Ormanı ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı gibi büyük projelerde de kurakçıl peyzaj dönüşümüne başlayacak.