Son Mühür/ Beste Temel- UNESCO tarafından bu yıl ilk kez kabul edilen özel gün vesilesiyle Dr. Cemil Tugay, Türk dili konuşan ülkelerin gençleriyle Kültürpark’ta bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, UNESCO'nun bu yıl ilk kez ilan ettiği 15 Aralık “Dünya Türk Dili Ailesi Günü”nü, Türk dili konuşan Orta Asya ve Balkan ülkelerinden gelen öğrencilerle birlikte kutladı. Kültürpark içerisindeki Mogambo Şehir Kulübü’nde düzenlenen samimi piknik etkinliğine, Başkan Tugay’ın yanı sıra Kazakistan Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Bauyrzhan Akatayev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başkonsolosu Mustafa Davulcu da katılım gösterdi. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri ile çok sayıda öğrenci bu anlamlı günde bir araya geldi.

Başkan Tugay: “Hep beraber bu dünyayı güzel bir yer yapalım”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Dr. Cemil Tugay, günün önemine vurgu yaparak, "Bugün bizim için çok özel bir gün. Çok özel bir etkinlikte, çok özel insanlarla birlikteyiz. Bu sene ilk defa UNESCO Türk dilini dünyanın kültür mirası olarak kabul etti. Türkçe konuşan ülkelerin, milletlerin bir aile olduğunu kabul etti. Bizler bunun böyle olduğunu biliyorduk ama bunun UNESCO tarafından da kabul edilmiş olması bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı. Başkan Tugay, gelecek yıllarda da bu özel günü Türk dilini konuşan büyük ailenin üyeleriyle kutlama arzusunda olduklarını belirtti.

Başkan Tugay, "Biz gerçekten ırkımızla, kökenimizle, milletimizle gurur duyan insanlarız. Türkçe de dünyanın en eski en köklü dillerinden birisi. Ortak kültürümüzde korunması gereken çok şey var. Daha yakın ilişkiler kuracağımıza inanıyorum" sözleriyle kültürel mirasa sahip çıkma çağrısı yaptı.

İzmir’in hoşgörüsü ve gençlere mesajı: “Sevgi devam edecek”

İzmir'in tarihsel olarak farklı kültürlere ev sahipliği yapmış, barış ve dostluğun hüküm sürdüğü bir kent olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, bu tür etkinliklerin diğer şehirlere ve ülkelere örnek teşkil edeceğine inandığını dile getirdi.

"Benim hayalim bu büyük ailenin birbirine daha yakın olması," diyen Başkan Tugay, gençlere hitaben, "Sizin İzmir’e, İzmir’in size duyduğu sevgi devam edecek. Hep beraber bu dünyayı güzel bir yer yapalım. Bunu çok istiyoruz" şeklinde konuştu.

Azeri, Kırgız, Özbek ve Kazak öğrencilerden sanatsal performans

Piknik boyunca katılımcı ülkelerin öğrencileri ve konukları bir araya gelerek keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Etkinlik programı dahilinde Türk, Azerbaycan Türkü, Kırgız, Özbek ve Kazak öğrenciler tarafından birbirinden güzel şiirler okundu, bu da kültürel zenginliği gözler önüne serdi. Programın kapanışında ise Kazakistanlı öğrenciler hep bir ağızdan coşkuyla İzmir Marşı’nı seslendirerek unutulmaz bir an yaşattı.

Başkan Tugay’dan nevruz buluşması sözü: “21 Mart’ta bir arada olacağız”

Program sonunda duygularını dile getiren Başkan Tugay, etkinliğin beklentilerinin çok üzerinde geçtiğini ifade ederek gençlere teşekkür etti. Birlikteliği daha da pekiştirmek adına yeni bir tarih belirlediklerini duyuran Başkan Tugay, "Bizim daha fazla birlikte olmaya ihtiyacımız var. Bunun için bir tarih bile belirledik. Nevruz’da, 21 Mart’ta bir arada olacağız. Ülkelerinizdeki sanatçıların da yer alacağı bir program yapalım" müjdesini verdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Başkan Tugay, program bitiminde öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.