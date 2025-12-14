Süper Lig’in 16. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Tempo ve mücadele gücü yüksek geçen karşılaşmada gülen taraf, ikinci yarıda bulduğu golle Göztepe oldu.

Gaziantep FK penaltıyı değerlendiremedi

İlk 45 dakikada iki ekip de kontrollü bir oyun sergilerken, net gol pozisyonları sınırlı kaldı. Mücadelenin ikinci yarısında ise tempo yükseldi. Gaziantep FK, 65. dakikada penaltı kazanarak öne geçme fırsatı yakaladı ancak takımın gol umudu Mohamed Bayo, bu önemli atışı gole çeviremedi.

Kaçan penaltının ardından oyunda dengeyi lehine çeviren Göztepe, 69. dakikada Janderson’un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda Gaziantep FK’nın beraberlik çabası sonuçsuz kalırken, konuk ekip savunmada hata yapmadı ve sahadan üç puanla ayrıldı.

Göztepe puanını 29’a yükseltti

Bu galibiyetle Göztepe, üst sıralar yarışında önemli bir adım atarak puanını 29’a yükseltti. Gaziantep FK ise iç sahada üst üste ikinci mağlubiyetini alarak 23 puanda kaldı. Süper Lig’in 17. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir’e konuk olacak. Göztepe ise sahasında Samsunspor’u ağırlayacak.