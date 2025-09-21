Görüşmede, ilçedeki sporun mevcut durumu ve tesisleşme konuları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Toplantının ana gündem maddelerinden biri, sporun tabana yayılması ve özellikle çocuklarla gençlerin daha fazla spor branşıyla buluşturulması için atılacak adımlar oldu. Bu kapsamda yeni projelerin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Çeşme'yi Spor Organizasyonlarının Merkezi Yapma Hedefi

Toplantıda, Çeşme'nin sadece bir turizm merkezi değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan bir marka haline gelmesi hedeflendi. Bu doğrultuda gerekli iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi. Çeşme’nin sporda da adından söz ettirmesi için ortak çalışmalar yürütüleceği açıklandı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Başkan Mehmet Sarısaç, yerel yönetimlerle birlikte çalışmanın sporun toplumun her kesimine ulaşmasında kritik rol oynadığını vurgularken, Müdür Yavuz Yaşar ise "Çeşme'de sporun gelişmesi adına her türlü desteği vermeye hazırız" diyerek iş birliğine olan desteklerini ifade etti.