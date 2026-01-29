Son Mühür/Merve Turan- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Kemalpaşa ilçesinde gerçekleştirdikleri sanayi ziyaretine ilişkin paylaşımını sosyal medya hesabından duyurdu.

Özdemir Redüktör’e ziyaret

Saygılı, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu ile birlikte Kemalpaşa’da faaliyet gösteren Özdemir Redüktör Elektrik Motor A.Ş.’yi ziyaret ettiklerini bildirdi. Ziyarette, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selim Özdemir ile bir araya gelindi.

Üretim ve istihdam vurgusu

Paylaşımda, yerli ve milli üretim anlayışıyla sanayiye katkı sağlayan çalışmaların yerinde incelendiği belirtildi. İşletmenin üretim kapasitesi, teknolojik altyapısı ve istihdama yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgi alındığı ifade edildi.

“Türkiye Yüzyılı” hedefleri

Saygılı, açıklamasında Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda üretimi, teknolojiyi ve emeği merkeze alan girişimlerin desteklenmeye devam edileceğini kaydetti. Ziyaretin, sanayi kuruluşlarıyla temasların sürdürülmesi kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı.