Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - 27 Ocak akşamı İzmir’i etkisi altına alan yağışa karşın Tarihi Elhamra Sahnesi’nde farklı bir atmosfer oluştu. “Mübadelede Aşk” müzikali için salonu dolduran izleyiciler, mübadele yıllarının izlerini taşıyan bir aşk hikâyesine tanıklık etti. Oyun boyunca sahneden yükselen sözler ve melodiler, izleyiciler arasında duygusal anlara neden oldu.

Alkışlar perde kapandıktan sonra da sürdü

Gösterinin ardından perde kapandı ancak salondaki etki dağılmadı. İzleyicilerin uzun süre yerlerinden kalkmadığı gecede alkışlar, Elhamra’nın tarihi duvarlarında yankı buldu. Sanatseverler, sahnede anlatılan hikâyeyi ayakta alkışlarla selamladı.

Filiz Güleç: “İzmir, hikâyelerine sahip çıktığında her şey mümkün”

Gösteri sonunda İzmir Aşkına Derneği Başkanı ve müzikalin senaristi Filiz Güleç, yağmura rağmen salonu dolduran izleyicilere teşekkür etti. Güleç, şu ifadeleri kullandı: “İzmir, hikâyelerine sahip çıktığında her şey mümkün.”

Yeni gösterilerin tarihleri açıklandı

Güleç, İzmir Aşkına Derneği olarak kentin belleğini sahneye taşımayı sürdüreceklerini belirterek, 24 Şubat ve 24 Mart tarihlerinde yine Tarihi Elhamra Sahnesi’nde, senaryoları derneğe ait ve İzmir’i anlatan dört müzikalden seçmeler sunulacağını duyurdu.

Kent belleği sahnede yaşamaya devam edecek

İzmir Aşkına Derneği, sanat aracılığıyla kentin hafızasına dokunan projeleriyle izleyiciyle buluşmayı sürdürecek. Dernek, İzmir’in geçmişine, kültürüne ve ortak hafızasına odaklanan sahne çalışmalarını önümüzdeki dönemde de Elhamra başta olmak üzere farklı sahnelerde izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.