Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 21’incisi düzenlenen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da katılımıyla, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sahiplerini buldu.

Cemil Tugay: Katkı koyan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum

Kültürel mirasları hayatın dışında tutmadıklarının altını çizen ve arka planda ciddi bir birikimin olduğunu hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Ben onuru yaşadığım için çok mutluyum İzmir’in en değerli geleneklerinden birinde birlikte olmak gerçekten çok özel bir şey benim için yerel yönetimler arasında benzeri olmayan, gururlardan birini yaşıyoruz. Arkada ciddi bir birikim var. Her biri inanarak bu çalışmanın parçası olan İzBB mensuplarını temsil buradayım. Bu süreci başından sonuna kadar titizlikle takip eden tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

İnanarak bu çalışmaları yapan insanlarız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Biz aslında şuna inanıyoruz, geçmişten bugüne bir köprü kurulması gerekiyor. Yaşadığımız kentin binlerce yıllık bir tarihi var bu sadece elle tutulur, mekânsal anlamda bir miras değil yaşantımızın parçası olduğunu bildiğimiz için neyi neden sevdiğimizi bilerek hissederek yaşamak için geçmişle bugünün bağlantısını kurmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz, o nedenle devamlı bir arayışımız mevcuttur.

Gelecekte bir İzmir var olacak ve orayı şekillendirecek olanda doğru bir köprüdür. Bu noktada kamu kurumlarında kocaman bir aile olarak görev yapıyor olmak bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Bir belgesel ya da bir fotoğraf kent belleğinde kalıcı iz bırakır. Bu yaklaşımı yalnızca yapı ölçeğinde düşünmüyoruz. Neye sahip olduğumuzu bildiğimizde neyi geliştireceğimizi de biliriz. Biz kültürel mirasımızı hayatın dışında tutmuyoruz. Bu alanı sadece uzmanların alanı olmaktan çıkarıp, kentin ortak sorumluluk alanı olmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile bu etkinliğe katkı koyan tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri’ni kazanan isimler ise şu şekilde:

Tarihi Yapıda Yaşam Ödülü: Necla Umur Evi (Birgi), Filippucci Evi (Buca), Sevi ve Hakan Şeneken Evi (Buca), Nurten ve Halil İbrahim Ot Evi (Birgi), Esma ve İbrahim Çetinkaya Evi (Bademli), Hatice Çetin Evi (Bademli), Meltem Sağlam Evi (Bergama), Törgül Pide Fırını (Ödemiş), Mustafa Erdoğan-Bileyici (Tire)

Tarihi Mekanda Geleneksel Zanaatların Yaşatılması Ödülü: Erol Yünel – Keçeçi (Bademli), Uğur Karataş – Cam Boncuk Ustası (Nazarköy), Etem Pir – Terzi (Tire), Ramazan Kavas – Semerci (Bergama), Hayrettin Hendek – Yorgancı (Bergama)

Özgün İşlevin Korunduğu Esaslı Onarım Ödülü: Mahir ve Burcu Kaplan Evi (Çeşme),

Özgün İşlevin Değiştirildiği Esaslı Onarım Ödülü: Arkas Sanat (Göztepe),