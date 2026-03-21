Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmir Kültür AŞ, kentin sosyal ve sanatsal dokusuna canlılık katmaya devam ediyor. 3 Nisan akşamı gerçekleştirilecek olan "Latin Night" etkinliği, müzik ve dans tutkunlarını alışılmışın dışında bir mekanda, denizin ortasında bir araya getirecek. İzmir’in simge yapılarından biri olan tarihi Bergama Vapuru, bu özel gecede Latin ezgilerinin sıcaklığıyla ısınarak katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunacak. Kültür ve sanatı kentin her noktasına yaymayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu etkinlikle İzmir’in deniz kültürünü eğlence ile harmanlamayı sürdürüyor.

Bergama Vapuru Konak İskelesi’nden Latin Ritmine yelken açıyor

Kültürel etkinlikleri herkes için ulaşılabilir kılma vizyonuyla hareket eden İzmir Kültür AŞ’nin düzenlediği bu keyifli organizasyonda, vapurun güvertesi adeta dev bir açık hava sahnesine dönüşecek. Etkinlik takvimine göre 3 Nisan akşamı saat 20.00’de Konak İskelesi’nden demir alacak olan Bergama Vapuru, Latin müziğinin enerjisini İzmir Körfezi’nin huzuruyla buluşturacak. Katılımcılar, şehrin ışıkları eşliğinde denizde süzülürken bir yandan da profesyonel performanslarla gecenin ritmini tutacaklar.

Duo Cuba & Margarita ile Salsa ve rumba ziyafeti

Gecenin müzikal rotasını, performanslarıyla büyük beğeni toplayan Duo Cuba & Margarita ikilisi belirleyecek. Latin müziğinin en seçkin örneklerini seslendirecek olan grup; salsa, rumba ve diğer popüler Latin ritimlerini İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunacak. Dans etmeyi sevenler için eşsiz bir ortamın sağlandığı gecede, müziğin ritmine kapılanlar vapurun otantik atmosferinde hünerlerini sergileme şansı bulacak. Sadece dans etmek isteyenler değil, körfez manzarasının tadını çıkarırken kaliteli müzik dinlemek isteyenler için de bu akşam kaçırılmayacak bir fırsat niteliği taşıyor.

Etkinlik biletleri dijital platformda satışa sunuldu

İzmirlilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen "Latin Night" etkinliği için biletleme süreci de başlatıldı. Sınırlı sayıdaki kontenjanla gerçekleştirilecek bu özel deniz yolculuğunun biletleri, çevrimiçi etkinlik platformu Bubilet üzerinden temin edilebilecek. Sanatın her dalını İzmirlilerle buluşturma gayretinde olan İzmir Kültür AŞ, bahar akşamlarını renklendirecek bu tür organizasyonlarla kentin "kültür başkenti" kimliğini güçlendirmeye devam ediyor. 3 Nisan akşamı Konak’tan başlayacak olan bu ritmik yolculuk, katılımcılarına hem görsel hem de işitsel bir şölen vaat ediyor.