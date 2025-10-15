Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, 1-10 Ekim tarihleri arasında ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda yağma, hırsızlık, yasaklı madde ticareti ve çeşitli suçlardan aranan toplam 152 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 42’sinin kesinleşmiş hapis cezası olduğu, diğer 110 kişinin ise ifade işlemleri için adli mercilere sevk edildiği açıklandı.

Ağır cezalı suçlular kıskıvrak yakalandı

Polis ekiplerinin operasyonları sırasında ağır suçlardan aranan isimler de ele geçirildi. Birden fazla kişi ile yağma suçundan 45 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı, evden hırsızlık suçundan 20 yıl 15 gün hapis cezası bulunan bir kişi, 10 yıl ve üzeri cezaları olan 5 kişi, 5 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 9 kişi güvenlik güçlerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

Yasaklı madde tacirlerine geçit yok

Operasyonlar kapsamında yasaklı madde suçlarından aranan 14 kişi de polis ekiplerinden kaçamadı. Yasaklı madde ticareti yapmak suçundan 5 kişi, yasaklı madde veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 9 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası kesinleşmiş 12 kişi de cezaevine teslim edildi.

42 kişi cezaevine gönderildi

Yakalanan 152 kişiden 42’si, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle doğrudan cezaevine teslim edildi. Diğer 110 kişi hakkında ise savcılık talimatıyla adli işlemler başlatıldı.