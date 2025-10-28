İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 26 Ekim gecesi Konak ilçesi 845. Sokak’taki bir adrese operasyon düzenlemişti.

Baskın sırasında evden açılan ateş sonucu bir polis memuru yaralanmıştı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmişti.

İki şüpheli yakalandı, biri kaçtı

Operasyon kapsamında M.E. (31) ve H.E. (38) gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan İ.A.’nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Polis memuru tedavi edildi

Yaralanan polis memurunun, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Polisin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği belirtilmişti.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E. ve H.E., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.E. tutuklanırken, M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor

Olay yerinden kaçan İ.A.’nın yakalanması için İzmir Emniyeti’nin yürüttüğü arama çalışmaları devam ediyor. Güvenlik güçleri bu operasyonlarla uyuşturucu olaylarının önüne geçmek için var güçleriyle çalışacaklarını bildirdi.