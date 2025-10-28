İzmir’in Foça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 86 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlar, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) ve deniz unsurlarının koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Gece operasyonu

27 Ekim günü saat 02.30 civarında, Sahil Güvenlik İHA’sı, Foça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit etti. İHA’nın verdiği koordinatlar doğrultusunda TCSG-61 ve TCSG-85 Sahil Güvenlik gemileri ile KB-117 Sahil Güvenlik botu, hareket halindeki lastik botu durdurarak 41 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sabah operasyonu

Aynı gün saat 10.10’da, bölgeden başka bir lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi alınması üzerine, TCSG-61 gemisi ve KB-117 bot bölgeye yönlendirildi. Yapılan operasyon sonucunda 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Her iki operasyonda yakalanan toplam 86 düzensiz göçmen, gerekli işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.