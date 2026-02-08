İzmir’in merkezi ilçelerinden Konak, gece saatlerinde sarsıcı bir cinayet haberiyle güne başladı. Süvari Mahallesi’nde yer alan müstakil bir ikamette meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan gerginlik kısa sürede şiddete dönüştü. İki genç arasında çıkan tartışmanın kavgaya evrilmesi sonucunda, 18 yaşındaki Can Muhammed Gökdemir tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü

Olay, gece geç saatlerde müstakil bir evin içinde patlak verdi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Can Muhammed Gökdemir ile 21 yaşındaki C.B. arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü münakaşa başladı. Taraflar arasındaki tansiyonun bir anda yükselmesiyle büyüyen kavgada C.B., yanındaki ateşli silahı kullanarak Gökdemir’e kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi yetersiz kaldı

Ağır yaralanan Gökdemir’e ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde talihsiz gencin yaşamını yitirdiğini teyit etti. Gökdemir’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet mahallinde detaylı delil araması yapan emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan C.B.’nin peşine düştü.

Zanlı suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı

Olayın ardından kaçış güzergahlarını abluka altına alan polis ekipleri, şüpheli C.B.’yi olayda kullandığı suç aleti tabanca ile birlikte kısa sürede ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, cinayetin işlendiği evin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Savcılık, yaşanan trajik olayla ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı.

Cinayetin ardından evde gizemli yangın çıktı

Cinayetin şoku henüz atlatılamamışken, sabah saatlerinde olayın yaşandığı müstakil evden alevler yükselmeye başladı. Henüz tespit edilemeyen bir nedenle çıkan yangın, çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeninin kundaklama mı yoksa teknik bir arıza mı olduğu konusunda incelemeler sürerken, evde büyük çapta maddi hasar oluştuğu gözlendi.

