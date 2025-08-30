Son Mühür/ Beste Temel - 29 Ağustos – 9 Eylül tarihleri arasında açık kalan 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Bornova Belediyesi, Kaskatlı Havuz yanındaki 140 metrekarelik standıyla dikkat çekti. İlçenin tarihinden kültürel değerlerine uzanan tanıtımların yapıldığı alanda, dans gösterileri, bilgi yarışmaları, sanat ve bilim atölyeleri yer aldı. “Atıktan değere dönüşüm” alanı ise geri dönüşüm farkındalığı yaratmayı hedefledi. Ayrıca Altın Bilezik İstihdam Ofisi masasında firmalar için iş başvuruları alındı.

Mini golf sahasından 8500 yıl öncesine

“Kültür ve ekonomi” temalı fuarda, Levantenlerin Bornova ekonomisine katkıları anlatılırken, Anadolu’da golfün ilk oynandığı yer olan Bornova’yı simgeleyen mini golf sahasında ziyaretçiler sporun keyfini yaşadı. Yeşilova Höyüğü’nden Belkahve’ye, Levanten Köşkleri’nden Homeros’a kadar pek çok değerin tanıtıldığı stantta, üç boyutlu gözlüklerle 8500 yıl öncesine ait yaşam deneyimlendi.

Sağlık hizmetleri ziyaretçilerin ayağında

Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı diyetisyen ve fizyoterapistler, sağlıklı yaşam konularında bilgilendirme yaparken, standı ziyaret edenlerin şeker ve tansiyon ölçümleri de gerçekleştirildi.

Ömer Eşki’den etkinliklere davet

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, fuarın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Standımızda tarihimizden kültürümüze, ekonomimizden sosyal hizmetlerimize kadar Bornova’nın tüm zenginliklerini hemşehrilerimiz ve misafirlerimizle paylaşacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 9 Eylül İzmir’in Kurtuluş Günü’nde özel etkinlikler düzenleyip Türk Bayrağı dağıtacağız. Herkesi standımıza bekliyoruz.”