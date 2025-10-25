Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kent genelinde toplu ulaşımda özel tarife uygulanacağını duyurdu.

Buna göre; ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metro ve Tramvay seferlerinde yolculara yüzde 50 indirim uygulanacak. İZBAN seferlerinden ise vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.

Yapılan açıklamada, indirim ve ücretsiz ulaşımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü geçerli olacağı, uygulamanın Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları, Oto Tahsis ve Bağlı Kalma tarifelerini kapsamadığı belirtildi.