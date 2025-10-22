İzmir’in Kınık ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasaklı madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalandı. Şüphelinin çiftlik evinde yapılan aramada 5 bin 264 adet yasaklı madde nitelikli hap ele geçirildi.

Titiz çalışma sonuç verdi

Kınık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri saha ve istihbarat çalışmaları sonucunda E.G. (33) isimli şahsın yasaklı madde ticareti yaptığını tespit etti. Polis ekipleri, gerekli delillerin toplanmasının ardından şüphelinin Kınık’ta bulunan çiftlik evine operasyon düzenledi.

5 bin 264 yasaklı madde ele geçirildi

Çiftlikte yapılan detaylı aramada, 5 bin 264 adet yasaklı madde nitelikli hap ele geçirildi. Ayrıca, yasaklı madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli materyallere de el konuldu.

E.G. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen E.G., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yetkililer, Kınık genelinde yasaklı madde ticaretine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.