Son Mühür/ Osman Günden - Kemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca işletmelerin mevzuata uygun faaliyet göstermesini sağlamak ve tüketici haklarını korumak amacıyla kapsamlı bir denetim takvimi yürüttü. İlçe genelinde 895 iş yeri kontrol edildi, standartlara uymayan 51 işletme mühürlendi. Denetimler; gıda üretim yerlerinden satış noktalarına, pazaryerlerinden umuma açık alanlara kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirildi.

Fırınlarda imalat saatlerinde denetim

Zabıta ekipleri yıl içinde fırın ve unlu mamul imalathanelerini dört kez kontrol etti. Son denetim sabaha karşı imalat saatlerinde yapıldı. Ruhsat uygunluğu, hijyen koşulları, gramaj doğruluğu ve fiyat etiketleri incelendi. Eksiklik tespit edilen işletmelere uyarıda bulunuldu; yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere cezai işlem uygulandı.

895 iş yeri denetlendi, fiyat ve etiket kontrolleri sıkılaştırıldı

2025 yılı boyunca esnafa yönelik etiket ve fiyat kontrolleri düzenli şekilde sürdürüldü. Kurallara uymayan işletmelere yazılı uyarılar iletildi, gerekli durumlarda mühürleme işlemleri yapıldı. Zabıta ekiplerinin hedefi, ilçede düzenli ve güvenilir ticaret ortamı oluşturmak oldu.

Vatandaşlardan gelen 1392 talep sonuçlandırıldı

Zabıta Müdürlüğüne yıl içinde vatandaşlardan 827 telefon şikayeti ve 376 dilekçe ulaştı. CİMER üzerinden iletilen 145 başvuru ile belediye WhatsApp hattından gelen 44 talep de değerlendirilerek işlem yapıldı. Başvuruların büyük bölümü aynı gün içinde çözüme kavuşturuldu.

Seyyar satış, işgal ve çevre düzeni için sahada etkin çalışma

İlçe genelinde seyyar satıcılara yönelik düzenli denetimler yürütüldü; 364 kişi uyarıldı ve izinsiz satışların önüne geçildi. Kaldırım işgallerine ilişkin 486 tespit yapılarak yayaları engelleyen uygulamaların kaldırılması sağlandı. Çevre kirliliğine yol açan ilan ve afişler toplatıldı, ilgili kişilere idari yaptırım uygulandı.

149 inşaat alanında ortak denetim gerçekleştirildi

Zabıta ekipleri, Yapı Kontrol Müdürlüğü ile birlikte 149 inşaat alanında inceleme yaptı. Kaldırımlarda bırakılan malzemeler tespit edilerek sahiplerine uyarı verildi. Çevre düzenini bozan görüntüler hızlıca temizletildi. Hem kapalı pazaryerinde hem de mahalle pazarlarında düzenli kontroller gerçekleştirilerek esnafın etiket, temizlik ve tezgâh düzenine ilişkin yükümlülükleri denetlendi. Yönetmeliğe aykırı davranan pazarcılar hakkında tutanak tutuldu ve idari işlem uygulandı.

Uşak: “2026’da da aynı kararlılıkla sahada olacağız”

Zabıta Müdürü Vedat Uşak, 2025 yılının genel değerlendirmesinde denetimlerin halk sağlığı ve kamu düzeni için kritik önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi: “2025 yılı boyunca amacımız esnafın mevzuata uyumunu artırmak ve vatandaşlarımızın günlük yaşamda karşılaştığı sorunları en aza indirmekti. Fırınlardan pazarlara, marketlerden üretim tesislerine kadar geniş alanda gerçekleştirdiğimiz denetimlerle hem tüketiciyi hem kamu düzenini koruduk. 2026’da da aynı kararlılıkla devam edeceğiz.”

Türkmen: “Gıda güvenliği bizim için tavizsiz bir konudur”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, yıl boyunca yürütülen çalışmaların halk sağlığını doğrudan ilgilendirdiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: “Zabıta ekiplerimiz 2025 boyunca ilçenin dört bir yanında gece gündüz yoğun bir çalışma yürüttü. Gıda güvenliği hemşehrilerimizin sağlığını yakından ilgilendiren bir konudur ve bu konuda taviz vermiyoruz. Denetimlerle hem esnafı daha güvenli üretim koşullarına taşıyan hem de tüketiciyi koruyan bir yaklaşım benimsiyoruz. 2026’da teknolojik imkanlarla daha hızlı ve etkili bir denetim modeli kuracağız. Amacımız cezalandırmak değil; düzeni, sağlığı ve güvenliği birlikte yükseltmek.”