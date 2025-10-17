Son Mühür/ Beste Temel - Kemalpaşa Belediyesi, ücretsiz spor kurslarından faydalanan kursiyerlere toplam 1800 spor malzemesi dağıtarak spora ve sporcuya desteğini güçlendirdi.

Kemalpaşa Belediyesi, futbol, basketbol, voleybol, tenis, cimnastik, pilates ve güreş gibi birçok branşta düzenlenen ücretsiz spor kurslarında eğitim alan kursiyerlere 1800 adet forma ve spor ekipmanı ulaştırdı. Spor malzemeleri, belediyenin farklı tesislerinde düzenlenen törenlerle sporculara teslim edildi.

Törenlerin bir kısmına katılan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, genç sporculara malzemeleri bizzat takdim etti. Mavi-beyaz renklerde hazırlanan, üzerinde Kemalpaşa Belediyesi logosu bulunan formalar, kursiyerler ve aileleri tarafından büyük beğeni topladı.

“Tamamen ücretsiz spor eğitimi sunuyoruz”

Kemalpaşa Belediyesi Spor Koordinatörü Ahmet Deniz Kayalı, Başkan Mehmet Türkmen’in desteğiyle her yaştan vatandaşa ücretsiz spor eğitimi sağlandığını belirtti. Kayalı, “Binlerce kursiyerimiz, belediyemizin spor birimlerinde aktif olarak eğitim alıyor. 1800 spor malzemesinin dağıtımını tamamladık. Hedefimiz, Kemalpaşa’da sporu bir yaşam biçimi haline getirmek” dedi.

Başkan Türkmen: ‘Spor, geleceğe açılan bir kapıdır’

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, spor yatırımlarını artırarak sürdürme kararlılığında olduklarını vurguladı “Her yaştan vatandaşımızın sporla buluşması ve çocuklarımızın sağlıklı, özgüvenli bireyler olarak yetişmesi bizim için büyük bir öncelik. 8 eğitmenimizle yürütülen spor kurslarımız tamamen ücretsiz. Bu kurslar hem fiziksel gelişime hem de sosyal becerilerin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Dağıttığımız 1800 spor malzemesi sadece bir ekipman değil, aynı zamanda spor sevgisini, disiplini ve takım ruhunu temsil eden bir değerdir. Çocuklarımızın spora ilgisini görmek, onların sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak bizleri son derece mutlu ediyor.

Sporu yalnızca bir etkinlik olarak değil, çocuklarımıza ve gençlerimize geleceğe açılan bir kapı olarak görüyoruz. Kemalpaşa’da sporu bir yaşam kültürüne dönüştürmek için yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz ve her yaştan vatandaşımızın sporla buluşmasına öncülük edeceğiz.”