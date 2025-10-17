Son Mühür- Kılıç, 1999 yılından bu yana her il kongresine katıldığını hatırlatarak bu yıl alınan kararın kendisi için istisna olduğunu belirtti. İzmir’in hem Cumhuriyet’in hem de Cumhuriyet Halk Partisi’nin “amiral gemisi” olduğunu vurgulayan Kılıç, örgütte emeğin, alın terinin ve yılların mücadelesinin karşılık bulmadığı bir tabloyla karşı karşıya olduklarını dile getirdi.

“Bugün emeğin değil, kulislerin sesi daha gür çıkıyor”

Kılıç, açıklamasında örgüt içindeki demokratik teamüllerin zedelendiğine işaret etti. “Ne yazık ki bugün emeğin sesi değil, kulislerin sesi daha gür çıkıyor” diyen Kılıç, kongreye katılmama kararının partisine olan bağlılığıyla değil, “anti-demokratik uygulamalara sessiz kalamayan vicdanının” bir yansıması olduğunu ifade etti.

“Bu sürecin parçası olmayı içime sindiremedim”

Kılıç, açıklamasının sonunda partililere ve İzmir halkına seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Yıllardır omuz omuza yürüdüğümüz, partimizin gücünü var eden emekçilere ve bu kente gönülden bağlı yurttaşlara içtenlikle sesleniyorum: Affedin! Bu sürecin parçası olmayı içime sindiremedim.”

Kılıç’ın bu çıkışı, CHP İzmir İl Kongresi öncesi parti içindeki demokrasi tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.