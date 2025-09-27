Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “genç dostu kent” vizyonu doğrultusunda 26-28 Eylül tarihlerini kapsayan kapsamlı bir gençlik kampı programı hazırlandı. Foça’nın Kumburnu Plajı’nda çadır kampı olarak gerçekleştirilen organizasyonun ilk günü yoğun etkinliklerle tamamlandı.

Sabah saatlerinde kamp alanına ulaşan gençler, çadır kurulumunun ardından öğle yemeğinde buluştu. Daha sonra tanışma oyunlarıyla kaynaşan katılımcılar, “Biz kimiz?” ve İzmir Kent Konseyi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen “Gençler için İzmir” başlıklı söyleşilere katıldı.

Stand-up ve konserle eğlence

Akşam yemeğinin ardından komedyen Seda Yüz’ün stand-up gösterisi ve sanatçı Sevil Arnozczky’nin konseriyle gençler ilk günü coşku içinde tamamladı.

Başkan Fıçı: “İyi ki Foça’dasınız”

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, akşam etkinlikleri öncesinde sahneye çıkarak gençlere seslendi:

“Gençler geleceğin mimarıdır, cumhuriyetin gençlere emanet edilmesi çok anlamlıdır. İyi ki Foça’dasınız. Gelecek yıl bu kampı daha zengin içeriklerle ve daha fazla etkinlikle planlayacağız. Çocuklara ve gençlere yönelik projeler en öncelikli konularımız arasında yer alıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençleri ilçemizde görmekten mutluluk duyuyoruz.”

İzmir’den gençlere selam

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Çiler Gürel, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın selamlarını gençlere iletti. Gürel, “Gençlerin iyi olma hâlini destekleyecek organizasyonları çok önemsiyoruz. Kampın verimli geçeceğine inanıyorum. Hepinizin keyif almasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Keyifli yaşamanız da vazifemiz”

Gençlik Kampı’nın organizasyonunu üstlenen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar ise gençlerin süreçlere aktif katılım sağlamasının önemini vurguladı:

“Etkinlik sonunda gençlerden geri bildirim alacağız. Kampları geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Zorunlu ihtiyaçlarınızla ilgilenmek görevimiz olduğu kadar, kapasitenizi güçlendirmeniz ve keyifli bir yaşam sürmeniz de bizim vazifemiz.”

Dopdolu üç gün

Kamp boyunca gençler fikirlerini gençlik forumunda paylaşacak, atölyelerde üretim yapacak, deneyim alanlarında pratik bilgi edinecek ve söyleşilerden ilham alacak. Üç gün sürecek program, hem öğrenme hem eğlenme fırsatı sunacak.