Son Mühür- İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde çalışan temizlik ve güvenlik personelinin bağlı bulunduğu Öz Büro-İş Sendikası’nın başlattığı grev 78. gününe ulaştı. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlatılan grev, üniversitede görev yapan 192 işçiyi kapsıyor.

Sendika yetkilileri, işçilerin uzun süredir düşük ücretlerle ve ağır koşullarda çalıştırıldığını, yapılan görüşmelerde taleplerine karşılık bulamadıklarını ifade ediyor. Öz Büro-İş, özellikle insanca yaşam koşullarına uygun ücret, sosyal hakların iyileştirilmesi ve iş güvencesi konularında somut adımlar atılmadığını vurguluyor.

Grev sürecinde işçiler, üniversite yerleşkesinde kurulan grev alanında her gün bir araya gelerek kararlılıklarını sürdürüyor. Çalışanlar, “haklarımız verilene kadar mücadeleye devam edeceğiz” mesajı veriyor.

Öte yandan üniversite yönetimi ve ilgili taşeron şirketin, görüşmelerin devam ettiğini ancak ekonomik koşullar nedeniyle bazı taleplerin karşılanmasının zor olduğunu belirttiği öğrenildi.

Sendika temsilcileri ise yalnızca ücret artışının değil, işçilerin yıllardır yaşadığı güvencesizlik ve hak kayıplarının da giderilmesi gerektiğini dile getiriyor. Grevin uzamasıyla birlikte üniversite kampüsünde temizlik hizmetlerinde ve güvenlik alanında sıkıntılar yaşandığı da gelen bilgiler arasında.