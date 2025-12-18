Son Mühür/ Seçil Ünlü- Seferihisar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ilçede yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sıcak yemek hizmetini kesintisiz sürdürüyor.

Belediye bünyesinde faaliyet gösteren mutfakta her gün hazırlanan yemekler, düzenli olarak vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor.

Belediye mutfağından her gün 250 kişiye sıcak yemek

Seferihisar Belediyesi’nin kendi imkânlarıyla hizmet veren belediye mutfağında, hijyen kurallarına uygun şekilde her gün 3 çeşit yemek hazırlanıyor. Günlük olarak pişirilen yemekler, ilçede belirlenen 250 vatandaşa düzenli biçimde ulaştırılıyor.

Hizmet kapsamında vatandaşların yalnızca günlük besin ihtiyacının karşılanması değil, aynı zamanda sağlıklı ve dengeli beslenmesi de hedefleniyor.

Menü planlamasında besin değeri ve kalori hesabı yapılıyor

Belediye mutfağında hazırlanan yemekler, alanında deneyimli aşçılar tarafından özenle pişiriliyor. Günlük ve haftalık menüler oluşturulurken besin değerleri ve kalori hesaplamaları dikkate alınıyor.

Kullanılan sebze ve meyvelerin taze olmasına özen gösterilirken, yemeklerin hem besleyici hem de dengeli olmasına dikkat ediliyor.

“Burada sadece yemek yapmıyoruz, insanlara destek oluyoruz”

Belediye mutfağında görev yapan aşçı Seyide Bilmiş, yürütülen çalışmanın kendileri için taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı:

“Burada sadece yemek yapmıyoruz, insanlara destek oluyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına katkı sunmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek bizim için çok kıymetli.

Haftalık seçtiğimiz menülerde özellikle besin değerleri ve kalori hesaplarını yapıyoruz ayrıca en taze sebze ve meyveleri kullanıyoruz.”

Başkan Yetişkin: “Sosyal belediyecilik bir tercih değil, sorumluluktur”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışının temelinde dayanışma ve kimseyi yalnız bırakmama ilkesi olduğunu vurguladı.

Başkan Yetişkin, sıcak yemek hizmetine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Biz Seferihisar’da göreve gelirken, ‘Seferihisar’da kaynamayan tencere bırakmayacağız’ diyerek yola çıktık.

Sosyal belediyecilik bizim için bir tercih değil, bir sorumluluktur. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.

Belediye mutfağımızda her gün hazırlanan sıcak yemeklerle hemşehrilerimizin sofralarına dokunuyor, dayanışmayı büyütüyoruz.”

Sosyal destek projeleri artarak sürecek

Başkan Yetişkin, Seferihisar Belediyesi’nin sosyal destek projelerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini belirtti.

Belediyeciliğin yalnızca altyapı ve fiziki yatırımlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Yetişkin, insana dokunan sosyal projelerin de en az bu hizmetler kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Sosyal belediyecilik sofralarda hayat buluyor

Seferihisar Belediyesi’nin sıcak yemek dağıtım hizmeti, sosyal belediyeciliğin sahada ve sofrada karşılık bulduğu örnek projelerden biri olarak dikkat çekiyor. Her gün yüzlerce vatandaşa ulaşan bu hizmet, dayanışmanın güçlenmesine katkı sunmaya devam ediyor.

