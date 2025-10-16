Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında hem sezonun ilk sekiz haftasını değerlendirdi hem de hedeflerini paylaştı.

Stoilov, sezona büyük bir motivasyonla başladıklarını ifade ederek, “Bu sezon Süper Lig’de ikinci yılımız ve bu bizim için çok kritik bir dönem.

Şu ana kadar iyi bir başlangıç yaptık, hak ettiğimiz puanları topladık. Ancak halageliştirmemiz gereken çok fazla alan var” dedi.

Savunmada geçen sezona göre daha kompakt bir oyun anlayışı yakaladıklarını belirten Bulgar çalıştırıcı, hücum hattında ise eksik olduklarını dile getirdi:

“Çok fazla gol pozisyonuna giriyoruz ama aynı oranda kaçırıyoruz. Hücumda çok daha üretken olmalıyız. Bazı pozisyonlarda rekabeti artırmamız gerekiyor. Yeni yıla kadar maksimum puanı toplamalı, ardından takıma gerekli dokunuşları yapmalıyız.”

“Avrupa’ya gitmek istiyorum”

Stoilov, hedeflerinin küçülmediğini vurgulayarak, Avrupa kupalarına katılmak istediklerini söyledi: “Kesinlikle Avrupa’ya gitmek istiyorum. Eksiklerimizin farkındayız ama taraftarımız ve stadımızla birlikte bu hayale ulaşabileceğimize inanıyorum.

Bir kulüp 2-3 yıl istikrarlı çalışırsa başarı mutlaka gelir. Bu yıl o yolda büyük bir adım atabiliriz. Bu genç, dinamik ve istekli takımla Avrupa’ya gitmek mümkün.”

“Göztepe artık Bulgaristan’da tanınıyor”

Deneyimli teknik adam, Göztepe’nin artık sadece Türkiye’de değil, Bulgaristan’da da tanındığını ifade etti: “Bulgaristan’da insanlar Göztepe’yi biliyor çünkü beni ve bu projeyi yakından takip ediyorlar. Bu durum kulüp için büyük bir prestij.

Ancak Bulgaristan’ın milli takımının Türkiye karşısında aldığı 6-1’lik yenilgi bizi çok üzdü. Türkiye çok kaliteli bir takım, onları tebrik ediyorum.”

Stoilov ayrıca futbolun artık sadece spor değil, bir endüstri haline geldiğini belirterek, kulüplerin hem sportif başarı hem de ekonomik sürdürülebilirlik için yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

“Benim görevim sadece takımın değil, oyuncuların da gelişmesini sağlamak. Bu gelişim kulübe hem sportif hem ekonomik anlamda kazanç getiriyor.”

“Milli araları sevmiyorum”

Milli araları sevmediğini dile getiren Stoilov, bu dönemlerin takımlar için zorluklar yarattığını söyledi: “Milli aralarda oyuncular antrenman düzeninden kopuyor. Bazı futbolcular sakat dönebiliyor. Örneğin Sabra milli takımda sakatlandı ve dönüş süresini henüz bilmiyoruz.

Kadromuz geniş değil, eksik vermememiz gerekiyor. Şimdi önümüzde zorlu bir Alanyaspor maçı var, ardından Galatasaray gelecek. Ancak şu an tüm odağımız Alanya maçında.”

“Galatasaray’a saygımız var ama çekincemiz yok”

Milli takımlara giden oyuncuların durumuna da değinen Stoilov, rakip fark etmeksizin aynı özgüvenle sahaya çıkacaklarını belirtti:

“Bokele ve Cherni milli takıma gitti ama süre alamadılar. Şimdi tam kadro olarak Alanya maçına odaklandık. Galatasaray’a elbette saygı duyuyoruz ama kimseden çekincemiz yok. Her maçta arzuladığımız futbolu oynamak istiyoruz. Sonuçlar da zaten bu yaklaşımın doğal yansıması olacaktır.”

“Lis formunu buldu, rekabet kaliteyi artırır”

Kaleci Lis’in performansını değerlendiren Stoilov, oyuncusunun bu sezon yüksek bir form grafiği yakaladığını belirtti:

“Geçen yıl özgüven kaybı yaşadı ama bu sezon çok iyi durumda. Takım savunmamız da gelişti, bu da Lis’in performansına yansıdı. Ancak kalecilikte de rekabeti artırmamız gerekiyor. Rekabet hem antrenmanda hem maçta kaliteyi yükseltir.”

“Ogün Bayrak kısa süre sonra sahada olacak”

Son olarak sakatlığı süren Ogün Bayrak hakkında bilgi veren Stoilov, oyuncunun iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini söyledi:

“Ogün bir aydır takımla çalışıyor. Doktor henüz tam temaslı antrenmanlara izin vermedi ama fiziksel olarak iyi durumda. Bir ay içinde maçlara çıkabilecek seviyeye geleceğini düşünüyorum. Şu anda doktor onayını bekliyoruz.”