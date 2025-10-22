İzmir’in Karşıyaka ilçesinde belediyeye ait bir kafeteryanın dışarıda konumlandırılan tuvaleti, çevrede yaşayanların tepkisine yol açtı. Bölge sakinleri, kötü koku ve hijyen sorunu nedeniyle Karşıyaka Belediyesi’ne defalarca başvurdu ancak sonuç alamadı. Sorunun çözülmemesi üzerine apartman sakinlerinden Metin Boyacıoğlu, İzmir 6’ncı İdare Mahkemesi’ne başvurarak yapının imar planına aykırı olduğunu öne sürdü.

Mahkeme, yapılan incelemeler sonucunda 21 Ekim 2024’te davacıları haklı buldu ve tesisin iptaline karar verdi. Belediyenin istinaf başvurusunun ardından yürütmeyi durdurma talebi reddedilince karar kesinleşti.

“Bölge halkı tuvaletten rahatsızdı”

Davayı yürüten Avukat Tacettin Çolak, sürecin Karşıyaka ve İzmir Büyükşehir belediyelerinin mevzuata aykırı işlemleri nedeniyle başladığını belirtti. Çolak, “Anıt Park’ın arkasına yapılan bu tuvalet yaz aylarında büyük rahatsızlığa yol açtı. Müvekkillerimiz defalarca başvurmasına rağmen belediye talepleri dikkate almadı. Mahkeme, kıyı ve imar kanununa aykırı şekilde yapılan işletmenin aynı zamanda yetki gasbı oluşturduğunu tespit etti. Deniz dolgu alanında tasarruf hakkı Büyükşehir Belediyesi’ne aitken, Karşıyaka Belediyesi yetkisi olmadan işlem yapmış. Mahkeme iptal kararıyla bu duruma son verdi” dedi.

“Mahkeme kararını uygulamayan belediye suç işliyor”

Kararın ardından Karşıyaka Belediyesi’nin mahkeme hükmünü yerine getirmediğini belirten Avukat Çolak, belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Çolak, “Belediye bize, ‘Kararın belediyemiz tarafından icrai bir işlemle yerine getirilmesini gerektiren bir içeriği bulunmamaktadır’ yanıtını gönderdi. Bu yanıt, hukuka aykırı. İdare mahkemesi kararları, yürütmeyi durdurma kararı verilmedikçe derhal uygulanmak zorundadır. Bu nedenle belediye yetkilileri hakkında Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk” ifadelerini kullandı.

“Yanlıştan dönüldü, ancak geç kalındı”

Çolak, 11 Ekim itibarıyla işletmenin kapatıldığını öğrendiklerini belirterek, “Karşıyaka Belediyesi, kapatma duyurusu asarak sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi’ne yüklemeye çalıştı. Oysa en başından beri yetkisi olmadığını biliyordu. Bölge halkı, özellikle yaz aylarında tuvaletin kontrolsüz kullanımı nedeniyle ciddi rahatsızlık yaşıyordu. Müstehcen görüntüler yaşandı. Yanlıştan dönülmüş oldu ama iki yıl geçti. Yıkım işlemlerinin kademeli olarak yapılmasını bekliyoruz. Eğer kaldırılmazsa yeniden hukuki işlem başlatacağız. Haklıydık ve kazandık. Hukukun üstünlüğü bir kez daha ortaya çıktı” diye konuştu.

“Manzaramız tuvalete dönüştü”

Tesisin hemen karşısındaki apartmanda yaşayan Nevin Boyacıoğlu, yaşadıkları sıkıntıyı şu sözlerle dile getirdi:



“İlk taşındığımızda manzaramız çok güzeldi. Ancak dolgu alanına kafe ve tuvalet yapılınca görüntü tamamen bozuldu. Özellikle Atatürk heykeline karşı bu manzara hiç yakışmadı. Yaz aylarında insanlar tuvaleti kullanmak yerine duvar diplerini tercih etti. Balkonumuzdan rahatsız edici görüntülere maruz kaldık. Mahkemenin kararından memnunuz ama tuvaletin tamamen kaldırılmasını istiyoruz.”

“Evi satmak istedik, kimse almak istemedi”

Boyacıoğlu, yaşadıkları çevre sorunlarının yaşam kalitesini düşürdüğünü belirterek, “Hijyen yoktu, her gün vidanjör geliyordu. Koku dayanılmaz hale geldi. Bu nedenle evi satmayı bile düşündük ama gelen alıcılar vazgeçti. Çünkü kimse penceresinin önünde tuvalet görmek istemiyor. Karşıyaka İzmir’in incisi ama bu görüntü o güzelliğe hiç yakışmıyor” dedi.