Son Mühür- İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Ansızca ve Yenmiş mahallelerinde yer alan 131 adet taşınmaz, Kemalpaşa Lojistik Merkezi yapılmak üzere İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na tahsis edildi. Söz konusu alan için hazırlanan parselasyon planı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.

1 AY SÜREYLE ASKIDA KALACAK

İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında hazırlanan imar uygulama dosyasının 11 Eylül – 11 Ekim 2025 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarıldığı bildirildi.

Plan, hem Valilik ilan panosunda hem de İl Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edildi. Ayrıca vatandaşlar, PARSİD (Parselasyon Planları İzleme ve Denetleme Sistemi) üzerinden de planları inceleyebilecek.

RESMÎ ONAY BAKANLIKTAN GELDİ

Hazırlanan imar uygulaması, 1 Eylül 2025 tarihli ve 13434000 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile resmen onaylandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 4 Eylül 2025 tarihli yazısıyla da sürecin ilan aşamasına geçildiği belirtildi.

VATANDAŞLAR İTİRAZ HAKKINA SAHİP

Askı süresi boyunca, planlara ilişkin görüş ve itirazlar İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne yapılabilecek. Yapılan başvurular, yasal süreç kapsamında değerlendirilerek planlara nihai şekli verilecek.