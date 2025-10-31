Son Mühür- İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında sürüklenen bir lastik botta bulunan 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botları, olumsuz hava koşullarına rağmen göçmenleri güvenli şekilde karaya çıkardı.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra işlemleri tamamlandı. Göçmenler, gerekli prosedürlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili organizatör oldukları değerlendirilen kişilerin yakalanması için güvenlik birimlerinin soruşturma başlattığı öğrenildi.