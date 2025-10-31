Son Mühür / Yiğit Uzun – Ege Üniversitesi 2025–2026 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılımıyla Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

Program kapsamında, dereceyle yerleşen öğrencilere ve akademik başarılarıyla öne çıkan öğretim üyelerine başarı belgeleri verildi.

“Gençlerin omzunda yükselecek bir Türkiye hayal ediyoruz”

Konuşmasına gençlere hitap ederek başlayan Bakan Tunç, Türkiye Yüzyılı’nın en önemli gücünün eğitimli, özgüven sahibi gençler olduğunu söyledi:

“Bizim en büyük güvencemiz gençliğimiz. Türkiye Yüzyılı onların omzunda yükselecek. Bugün dünyayla rekabet edebiliyorsak, bu gençlerimizin bilime, teknolojiye ve yeniliğe olan ilgisi sayesindedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitime en büyük payı ayırıyoruz. 2025 eğitim bütçesi 2 trilyon lirayı geçti; 2026’da bu rakam daha da artacak.”

Tunç, Türkiye’nin her ilinde üniversite bulunduğunu ve yurt kapasitesinin 1 milyona ulaştığını belirterek, “Eğitim altyapısını güçlendirdik. Artık hiçbir gencimiz okuma hayalinden vazgeçmek zorunda değil” dedi.

“Türkiye Yüzyılı umudun, bilimin ve adaletin yüzyılı olacak”

Bakan Tunç, Türkiye’nin son 23 yılda temel haklar, özgürlükler ve kalkınma alanında büyük ilerleme kaydettiğini söyledi:

“Artık daha özgür, daha güçlü ve daha adil bir Türkiye var. Bu kazanımları korumak ve ileri taşımak gençlerin görevi olacak. Türkiye Yüzyılı umudun, bilimin ve adaletin yüzyılı olacak.”

“Karamsar tablo çizenlere aldırmayın”

Tunç, konuşmasında gençlere moral veren ifadeler de kullandı:

“Bazen umutsuzluk aşılayanlar çıkıyor, ama Türkiye gençliğiyle çok daha güçlü. Aselsan’da, Baykar’da, TUSAŞ’ta çalışan binlerce genç bilim insanımız var. Sizler de aynı inançla bu ülkeyi geleceğe taşıyacaksınız. 2053 ve 2071 hedefleri, bugünün gençlerinin başarısıyla şekillenecek.”

“Filistin’de adalet bekleyen bir insanlık var”

Tunç, Filistin’de devam eden saldırılara da değinerek, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi:

“İsrail hiçbir karara uymuyor. Uluslararası hukuk işlemiyor. Birleşmiş Milletler yapısı adaleti değil, güç dengelerini koruyor. Türkiye, bu sessizliğe karşı mazlumun yanında olmaya devam edecek.”

Tören, öğrencilerin ve akademisyenlerin sahnede toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Bakan Tunç, “Ege Üniversitesi köklü bir mirasa sahip, Türkiye’nin geleceğine yön veren bir kurum. Hep birlikte, gençlerimizin enerjisiyle bu ülkeyi daha da ileriye taşıyacağız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.