Kaza, akşam saatlerinde Ovakent–Ödemiş karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ege A. (18) yönetimindeki 35 ALB 227 plakalı pikap, seyir halindeyken iddiaya göre hatalı sollama girişiminde bulundu. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Mahmut B. (51) idaresindeki 20 L 7889 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle iki sürücü yaralandı

Şiddetli çarpmanın etkisiyle hem pikap hem de traktör sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Traktör sürücüsü Mahmut B.’nin durumunun değerlendirilmesinin ardından Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Jandarma soruşturma başlattı

Kaza sonrası Ovakent–Ödemiş yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak.