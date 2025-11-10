Son Mühür/ Beste Temel- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimlerinde olduğu gibi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından da etkileyici bir dizi törenle anıldı.

Tüm istasyonlarda saat 09.05’te hayat durdu

Anma törenlerine, İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, şube müdürleri ve çok sayıda itfaiye personeli katılım gösterdi. Atatürk'ün vefat ettiği an olan sabah 09.05'te, itfaiye araçlarının sirenleri yankılanmaya başladı ve tüm istasyonlarda görevli personel saygı duruşuna geçti. Bu kutsal anın ardından okunan İstiklal Marşı ile birlikte, bayraklar gönderden yarıya indirilerek hüzün ve minnet duyguları pekiştirildi.

84 itfaiyeciden anlamlı koreografi: Sonsuzluk simgesi

Günün en dikkat çekici anması ise, İtfaiye Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde yaşandı. Burada bir araya gelen 84 itfaiye personeli, kusursuz bir uyum içinde sonsuzluk simgesi (∞) oluşturdu. Bu anlamlı koreografi, İzmir İtfaiyesi'nin Atatürk'e olan sarsılmaz sevgi, saygı ve minnetini sembolize etti. Oluşturulan bu simgeyle, Cumhuriyet değerlerinin ve Atatürk'ün aydınlık fikirlerinin sonsuza dek yaşayacağı mesajı güçlü bir biçimde verildi. Aynı saatlerde, İZSU, ESHOT, İZFAŞ, İZMİR METROSU ve İZDENİZ dahil olmak üzere Büyükşehir Belediyesi’nin tüm hizmet birimlerinde de personel Ata’nın manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.