Son Mühür/ Osman Günden - AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Kemalpaşa programında Son Mühür Gazetesi imtiyaz sahibi Hakan Kandemir'in çiftliğini de ziyaret etti.

Kemalpaşa programında vatandaşlarla buluştu

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kemalpaşa’da ihracatçılar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Program sırasında Son Mühür Gazetesi imtiyaz sahibi Hakan Kandemir’in çiftliğini de ziyaret eden Çankırı, Kemalpaşa'da gördüğü ilgi ve buluşmalardan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Çankırı, “Önce ihracatçılarla bir araya geldik, ardından Nazarköy’de esnaflarımız ve vatandaşlarımızla buluştuk. Halkımızın taleplerini dinliyor, sorunlarını yerinde görüyoruz” dedi.

“Seçim bittiği gün sahaya indik”

Çankırı, seçim sonrası da sahada olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Seçimin üzerinden 20 ay geçti. Cumhurbaşkanımızın ‘Biz seçim bittiği gün başlarız’ sözünden hareketle sahayı hiç bırakmadık. İzmir’de yapacak çok işimiz var. Benim için günler yetmiyor. İzmirlinin en iyi hizmeti alması için çabalıyoruz.”

“İzmir hizmet alamadığı için dertleniyoruz”

İzmir’de kronikleşen sorunlara değinen Çankırı, özellikle su altyapısı ve körfez temizliğini gündeme getirdi: “İzmir'in su problemi, körfezdeki kirlilik, çöp krizi yıllarca gündemde kaldı. İzmir hizmet alamadığı için dertleniyoruz. Yapılması gereken işler var ama yerel yönetim elini taşın altına koymuyor. İzmir’de kayıp-kaçak oranı yüzde 45 seviyesinde. Bu kabul edilemez. Eski altyapı yüzünden su boşa gidiyor, milli servet heba oluyor.”

“Su ve tarım geleceğin stratejik alanı”

Tarımın önemine dikkat çeken Çankırı, bölgedeki üretim potansiyeline değindi: “Ödemiş, Bayındır, Tire bölgesi tarım ve hayvancılık açısından çok kıymetli. Geçtiğimiz hafta uluslararası katılımlı bir fuar yapıldı, çok verimli geçti. Ancak suyun doğru yönetilmesi şart. Artık savaşlar gıda ve su üzerinden yaşanıyor. Akıllı tarım ve modern sulama tekniklerine yönelmeliyiz.”

“Katı atık tesisleri gecikiyor”

İzmir’in katı atık yönetiminde geri kaldığını vurgulayan Çankırı, Harmandalı başta olmak üzere çöp sorununa dikkat çekti: “Harmandalı doldu, vahşi depolama alanı olmaya devam ediyor. Bergama ve Ödemiş’te tesisler var ancak yeterli değil. İzmir’in kendi katı atık tesisini kurması gerekiyor. Manisa bu konuda yıllar önce adım attı ve çöpten gelir elde ediyor. İzmir’de yıllardır çözülmeyen bir problem var.”

“İzmir sanatla ve güzellikleriyle anılmalı”

Çankırı, İzmir’in potansiyeline vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmir Türkiye’de ilk sırada olması gereken şehirlerden biridir. İzmir sanatla, kültürüyle, vizyonuyla anılmalı. Vatandaşlarımızla her fırsatta buluşuyoruz, görüş gözetmeden herkesle iletişim kuruyoruz. Bütün derdimiz İzmir. Yakında projelerimizi paylaşacağız. İzmir’in layık olduğu yere gelmesi için çalışıyoruz.”