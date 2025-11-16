Balıkesir’de İzmir–İstanbul otoyolunda feci bir kaza meydana geldi. Meydana gelen trafik kazasında bir kişinin yaralandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre A.D. yönetimindeki 35 BIA 069 plakalı ticari araç, İzmir istikametinden İstanbul yönüne ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Araç, yol kenarındaki şarampole uçtu.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ticari aracın sürücüsü A.D., sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün durumu hastanede takip ediliyor

Hastaneye sevk edilen A.D.’nin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, aracın yoldan çıkmasına neden olan etkenlerin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Kazanın oluş şekline dair detayların tahkikat sonucunda netleşeceği belirtildi.