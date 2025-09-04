İzmir ve İstanbul arasındaki karayolu mesafesi, kullanılan güzergaha göre farklılık gösteriyor.

Ücretsiz Otoyol: İzmir'den İstanbul'a ücretsiz eski yolu kullanarak seyahat ettiğinizde mesafe 525 kilometreye çıkıyor. Bu güzergah, ortalama 100 km/s hızla yaklaşık 5 saat 25 dakika sürüyor.

Yeni Otoyol (Ücretli): Ağustos 2019'da kullanıma açılan yeni otoyol, yolculuğu önemli ölçüde kısaltıyor. Bu güzergahta mesafe 426 kilometreye düşüyor. Ortalama 100 km/s hızla yolculuk süresi yaklaşık 4 saat 25 dakika sürüyor. Yeni yolun sunduğu bu avantajla birlikte, seyahat süresinin 3,5 saate kadar düşmesi hedefleniyor.

Yeni Otoyol Güzergahı ve Ücretleri

İstanbul-İzmir Otoyolu, seyahat edenlere daha hızlı ve konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor. Yolculuk sırasında geçilen başlıca şehir ve ilçeler Gebze, Yalova, Gemlik, Bursa, Karacabey, Susurlu, Balıkesir, Soma, Akhisar, Turgutlu ve Kemalpaşa şeklinde sıralanıyor.

Bu yolculukta ödenmesi gereken başlıca geçiş ücretleri şu şekilde belirtilmiştir:

Osmangazi Köprüsü: 795 TL

Bursa Kuzey Geçişi: 1.045 TL

Manisa Turgutlu Geçişi: 1.865 TL

Otobüs, Uçak ve Yakıt Tüketimi

Karayoluna alternatif olarak otobüs ve havayolu ulaşımı da sıkça tercih ediliyor.

Otobüs: Firmaya ve güzergaha bağlı olarak İzmir-İstanbul otobüs yolculuğu ortalama 7 saat 15 dakika sürüyor.

Uçak: En hızlı ulaşım seçeneği olan havayolu ile yolculuk, direkt uçuşlarda ortalama 1 saat 15 dakika sürüyor.

Yakıt Tüketimi: Özel araçla yapılan bir yolculukta, benzinli bir otomobil yaklaşık 31,1 litre yakıt harcarken, dizel bir araçta bu miktar yaklaşık 26,3 litre oluyor.