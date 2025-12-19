Avrupa genelinde özellikle büyük şehirlerde hızla yükselen kira bedelleri, gıda ve ulaşım giderleri, yaşam maliyetlerini ciddi biçimde artırdı. Bu tablo, hem çalışanları hem de uzun süreli yaşam planı yapanları daha ekonomik seçeneklere yöneltti. Uluslararası raporlar ve küresel endeksler, bu noktada Kuzey Makedonya’nın öne çıktığını gösteriyor.

Uluslararası yaşam maliyeti raporları Kuzey Makedonya’yı işaret ediyor

Numbeo, World Population Review ve benzeri küresel yaşam maliyeti araştırmalarında Kuzey Makedonya; kira fiyatları, market harcamaları, ulaşım ve temel yaşam giderleri başlıklarında Avrupa ortalamasının altında yer aldı. Bu veriler, ülkeyi Avrupa’nın en ekonomik ülkeleri arasına taşıdı.

Vize muafiyeti ülkeyi daha cazip hale getiriyor

Kuzey Makedonya’yı öne çıkaran unsurlardan biri de Türk vatandaşlarına uygulanan vize muafiyeti oldu. Türk pasaportuna sahip kişiler, ülkeye 90 güne kadar vizesiz giriş yapabiliyor. Bu durum, Kuzey Makedonya’yı sadece kısa süreli ziyaretler için değil, Avrupa’da yaşamı deneyimlemek isteyenler için de dikkat çekici bir alternatif haline getiriyor.

Kira ve günlük yaşam giderleri erişilebilir seviyede

Resmi verilere yansıyan bilgilere göre ülkede şehir merkezlerindeki kira bedelleri birçok Avrupa ülkesine kıyasla daha düşük seviyelerde bulunuyor. Market ve temel gıda harcamalarının ise Türkiye’nin büyük şehirleriyle benzer ya da daha uygun olduğu belirtiliyor. Toplu taşıma ve günlük yaşam giderlerinin de geniş kesimler için erişilebilir olması, Kuzey Makedonya’yı düşük bütçeyle yaşanabilecek ülkeler arasında üst sıralara taşıyor.

Avrupa’da uygun yaşam arayanlar için güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor

Artan yaşam maliyetleri karşısında daha dengeli bir bütçe arayanlar için Kuzey Makedonya, sunduğu ekonomik avantajlar ve vizesiz giriş imkânıyla dikkat çekiyor. Uluslararası endekslerin ortaya koyduğu tablo, ülkenin Avrupa’da düşük maliyetli yaşam arayanların radarına girmeye devam edeceğini gösteriyor.