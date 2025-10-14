Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı, İzmir’in sürdürülebilir turizm alanındaki uluslararası başarılarını anlatarak, “İzmir, dünya turizminin örnek göstereceği kentlerden biri olacak” dedi. Green Destinations tarafından yürütülen “En İyi 100 Hikaye” programında İzmir’in üç projesi birden yer aldı.

İzmir’in üç başarısı dünya listesinde

Dünyanın 80’den fazla ülkesinde faaliyet gösteren Green Destinations tarafından düzenlenen “En İyi 100 Hikaye” programında İzmir, bu yıl önemli bir başarıya imza attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı, İzmir’in 40 ülkeden 300 başvuru arasından üç projesiyle birden listeye girdiğini açıkladı. Kuralı, bu başarının İzmir’in sürdürülebilir turizm anlayışının uluslararası düzeyde takdir gördüğünün bir göstergesi olduğunu belirtti.

Üç proje, üç farklı hikaye

Kuralı, Green Destinations listesinde yer alan İzmir projelerini şu şekilde sıraladı:

Efes Tarlası Yaşam Köyü (Selçuk): Köy Enstitülerinden ilham alan, üreticiyi destekleyen bir kalkınma modeli.

Gastro Farm (Urla): Yerel üretimi turizme entegre eden, destinasyon yönetimi açısından örnek bir uygulama.

Turuncu Eller Kadın Kooperatifi (Menderes): Kadın emeğini ve çevre duyarlılığını birleştiren tarımsal üretim modeli.

Kuralı, bu üç hikayenin İzmir’in kadın emeğini, üreticisini ve doğasını koruyarak büyüyen turizm anlayışını temsil ettiğini vurguladı.

“İzmir uzun vadeli turizm vizyonuyla ilerliyor”

Kuralı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) üyeliği ve Sürdürülebilir Destinasyon Sertifikası sürecinin kentin turizm geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

“Bugün ektiğimiz tohumların meyvelerini 2029 ve 2030’larda toplayacağız. Uluslararası turizm acenteleri sürdürülebilirlik kriterini aradığında, İzmir bu alanda örnek gösterilen kentlerden biri olacak,” dedi.

Avrupa’da yeni bir sayfa: “Bağcılık Rotası”

Kuralı ayrıca, İzmir’in Avrupa Konseyi Kültür Rotaları’ndan biri olan “Iter Vitis – Bağcılık Rotası”na üyeliğini tamamladığını açıkladı. Bu üyeliğin, İzmir’in bağcılık kültürünü Avrupa’da tanıtmak ve üreticilerle turizmi buluşturmak açısından önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

“İzmir’i dünyaya taşıyan şey vizyonumuz”

Turizmin kent sınırlarını aşan bir vizyon gerektirdiğini vurgulayan Kuralı, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Kentinizi sınırların ötesine taşıyan şey vizyonunuzdur, emeğinizdir, ortak hedefinizdir. İzmir’i dünyaya taşıyan bu vizyonu hep birlikte büyütüyoruz.”