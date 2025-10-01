Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kentteki ileri yaştaki bireylere unutulmaz bir deneyim sunarak kutladı. Yaşam kalitesini artırma hedefiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, 60 yaş üstü yaklaşık 250 kişi tarihi Bergama Vapuru ile Körfez’de keyifli bir tura çıktı. Sosyalleşme, bolca eğlence ve nostaljik anların yaşandığı bu organizasyon, ileri yaşlı bireylerin moral ve motivasyonunu yükseltti.

Körfez turunda renkli sahneler ve nostaljik atmosfer

Büyükşehir Belediyesi'nin kentin dört bir yanındaki yaşlı bakım ve sağlıklı yaş alma merkezlerinden gelen katılımcıları buluşturan etkinlikte, Bergama Vapuru adeta bir şenlik alanına döndü. Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Zübeyde Hanım Huzurevi, Güzelbahçe ve Güzelyalı Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri ile İzmir Musevi Cemiyeti Vakfı’ndan gelen yaklaşık 250 katılımcı, İzmir Körfezi’nin eşsiz manzarası eşliğinde eğlencenin tadını çıkardı. İleri yaştaki bireyler, vapurun nostaljik atmosferinde bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi, hep bir ağızdan şarkılar söyledi ve dans ederek keyifli vakit geçirdi. Organizasyona, Huzurevi Şube Müdürlüğü ve İZDENİZ personeli ev sahipliği yaptı.

Güvenlik önlemleri üst seviyedeydi

Etkinlikte alınan güvenlik tedbirleri de Büyükşehir Belediyesi'nin büyüklerimize verdiği önemi gözler önüne serdi. Olası bir acil durum veya ihtiyaç anına karşı İzmir İtfaiyesi ekibi, denizden vapur seyrine eşlik etti. Sosyal Hizmet Uzmanı Mert Erdoğan, bu konuya dikkat çekerek, "Büyüklerimizin şehrimizin güzelliklerini yaşaması bizim için çok değerli. Onların mutluluğu, çalışmalarımızda bize önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. İtfaiye ekibimiz risklere karşı önlem amaçlı bizlere eşlik ediyor. Ekipte ayrıca balıkadam ve sağlık personelimiz de mevcut. Büyükşehir Belediyesi olarak, ilgili tüm birimlerimizle onların yanındayız" ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan memnuniyet ve teşekkür

Moral ve motivasyonun artırılmasının hedeflendiği tur, katılımcıların yüzünü güldürdü. Huzurevi sakini Latife Korkmaz, duygularını dile getirerek, "Gerçekten çok güzel bir ortam oluşturulmuş. Zaten Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını çok takdir ediyoruz, tam bir belediyecilik örneği sergileniyor. Bu tür etkinliklere severek katılıyoruz ve çok güzel vakit geçiriyoruz” dedi. Ayşe Küpeli ise, "Allah Büyükşehir Belediyesi'nden bin kere razı olsun. Böyle etkinliklerin bizler için değeri çok büyük, bulunmaz bir imkan. Bu fırsatı tanıdıkları için çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle memnuniyetini aktardı. Bir diğer katılımcı Türkan Şenel de, "Bu harika bir etkinlik, hiçbirini kaçırmıyoruz. Çok güzel geçiyor. Belediyemize bu anlamlı programlar için minnettarız ve her zaman devam etmesini istiyoruz" diyerek duygularını ifade etti.