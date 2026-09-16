Son Mühür- 13 Eylül'de gerçekleştirilen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Ailem Güvende” soruşturması kapsamında eski İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık gözaltına alınan isimlerden biri olmuştu.

Işık’ın da aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alındı

Gözaltına Işıkla birlikte tam 21 kişi daha alınmıştı. Aralarında İzmir Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık'ınd a bulunduğu 21 kişi Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’nde görülen işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Işık hakkında adli kontrol kararı

Mahkeme, Işık ile birlikte 7 kişi hakkında tutuklama yerine adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Yurt dışı yasağı ve imza şartı getirildi

Işık'a verilen karar kapsamında yurt dışı yasağı ve belirlenen günlerde imza vermek yükümlülüğü de getirildi.

KAOS GL yöneticilerine tutuklama kararı

Ayrıca KAOS GL yöneticisi 7 kişi hakkında ise Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tutuklama kararı da öğrenilen bilgiler arasında.

Seniye Nazik Işık kimdir?

2020-2022 yılları arasında İzmir Kent Konseyi'nin başkanlık koltuğunda oturan Seniye Nazik Işık, Kadın Dayanışma Vakfı, Kadın Sığınma Evi - Danışma Merkezleri ve Eşit Yaşam Derneği’nin kuruculuğunu üstlenmiş ve Kaos GL Yedek Denetim Kurulu Üyesi olmuştu. Cumhuriyet Halk Parti’nde bir dönem “Kadın Kolları Genel Sekreteri” olarak da görev yapan Nazik Işık 2012 ve 2014 yılları arasında, yine aynı CHP Parti Meclisi üyeliğinde de bulunmuştu. Işık, YENİ Parti’nin kurulması ile birlikte CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye üye olmuştu.

