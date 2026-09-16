İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Yalova geçişinde gece yarısı adeta can pazarı yaşandı. Kılıç Kavşağı yakınlarında kontrolünü kaybeden araçlar birbirine çarptı; 5 otomobil, bir otobüs ve bir TIR’ın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü.

Kılıç Kavşağı’nda zirfiri karanlıkta yol kapandı

Bursa istikametinde ilerleyen sürücüler, Kılıç Kavşağı mevkiinde bir anda kendilerini zincirleme bir çarpışmanın içinde buldu. İlk çarpışmanın ardından arkadan gelen araçların da duramayarak kazaya dahil olmasıyla otoyol adeta kilitlendi.

İhbarın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye zamanla yarıştı

Metallerin arasında sıkışan yaralılar için saniyeler kritikti. İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobillerden yaralıları çıkarmak için yoğun bir çaba harcadı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçlardan kurtarılan 11 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevredeki diğer hastanelere sevk edildi.

Hayati tehlike yok, soruşturma sürüyor

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.