Son Mühür/ Beste Temel- Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla kent genelinde artan araç yoğunluğuna karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi önlemlerini sıklaştırdı.

Ders zillerinin çalmasıyla birlikte özellikle sabah ve akşam saatlerinde ana yollarda oluşan trafik, İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) tarafından anlık olarak izlenmeye alındı.

Kent içi ulaşımın aksamaması için okul çevreleri ve kritik güzergahlardaki trafik akışı 24 saat boyunca anbean izleniyor.

481 kavşakta akıllı yönetim devrede

Sahada yürütülen ulaştırma operasyonu hakkında detayları paylaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı İdris Murat Gökkaya, okulların açılmasıyla trafikteki hareketliliğe dikkat çekti.

Ulaşımın kesintisiz sürmesi adına ekiplerin görev başında olduğunu söyleyen Gökkaya, kent genelindeki 622 sinyalize kavşağın 481’inin adaptif trafik yönetim sistemiyle idare edildiğini aktardı. Saha kontrolünün 85 ayrı trafik kamerasıyla sağlandığı belirtildi.

Tıkanan noktalara anında sinyalizasyon müdahalesi

İZUM merkezinden ana caddelerdeki araç yoğunluğunun anlık olarak izlendiğine dikkat çeken Gökkaya, ihtiyaç duyulan noktalarda sinyalizasyon sürelerine müdahale edilerek trafik akışının düzenlendiğini söyledi.

Emniyet teşkilatı ve ilgili idari birimlerle koordineli şekilde içinde çalışıldığının altını çizen Gökkaya, "Öncelikle emniyet, ilgili kurumlar ve belediyemizin idari birimleriyle koordineli olarak değerlendiriyoruz.

Trafik yoğunluğu, kaza ve araç arızası gibi durumlara anında müdahale edebiliyoruz. İki araç çekicimizle araç arızası veya yolda kalan araçlara anında müdahale ederek trafik akışını normal seyrine kavuşturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Arızalı araçlara çekici desteği

Trafik akışını aksatan arızalı araçlara karşı hazırda bekleyen çekicilerin hızla sevk edildiğini aktaran Gökkaya, temel amaçlarının öğrencilerin okullarına, vatandaşların da iş yerlerine güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Kaza verileri raporlaştırıldı

İZUM tarafından tutulan haftalık kaza ve arıza kayıtları sahadaki tabloyu ortaya koydu. Raporlara göre 7-13 Eylül tarihleri arasında İzmir genelinde 49 trafik kazası yaşandı.

14-15 Eylül tarihlerinde ise 13 kaza meydana geldi. Yaşanan kazaların yüzde 70’i maddi hasarla atlatılırken, yüzde 30’u yaralanmayla sonuçlandı.

Yaralanmalı kazaların yüzde 75’inin gündüz, yüzde 25’inin ise gece saatlerinde yaşandığı aktarıldı. Yolda kalan 6 arızalı araca ise ekiplerin ortalama 21 dakika içerisinde ulaşarak yollar tekrar trafiğe açıldı.