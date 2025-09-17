Son Mühür/ Beste Temel- DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, Harmandalı'ndaki çöp dökümüne 31 Ekim'e kadar verilen izne ilişkin olarak, kentte yaşanan çöp krizinin geçici çözümlerle aşılamayacağını savundu. Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in geleceği için 50 yıllık makro bir atık yönetim planına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Geçici çözümler yerine kalıcı strateji çağrısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne verilen bu sürenin, krizi yalnızca ertelediğini belirten Uygur, asıl ihtiyacın uzun vadeli ve kalıcı bir strateji olduğunu ifade etti. Kentin önümüzdeki yarım yüzyılını şekillendirecek kapsamlı bir planın gerekliliğine işaret etti.

50 yıllık atık yönetim planının temel unsurları

Aybar Uygur, önerdiği makro atık yönetim planının dört temel ayağı olması gerektiğini belirtti:

Daha az çöp üretimi: Atığın kaynağında azaltılmasına yönelik adımlar atılmalı.

Zorunlu geri dönüşüm: Etkili ve zorunlu geri dönüşüm ile ayrıştırma sistemleri kurulmalı.

Modern bertaraf tesisleri: Enerji üretebilen ve çevre dostu modern tesisler hayata geçirilmeli.

Şeffaf yönetim: Halkın, sivil toplumun ve bilim insanlarının katılımıyla şeffaf bir yönetim anlayışı benimsenmeli.

İzmir'in geleceği için atılacak adımlar

Uygur, açıklamasını "İzmir'i çöpten değil, plansızlıktan ve belirsizlikten kurtarmanın zamanı geldi" sözleriyle sürdürdü. Atılacak doğru adımların, gelecek kuşaklara daha temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir şehir bırakmanın anahtarı olduğunu vurguladı.

"İzmir’in yarını, bugünden başlar" diyen Uygur, bugünün israf edilmeden İzmir'i korumanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade ederek açıklamasını sonlandırdı.