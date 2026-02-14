Menemen’de gece saatlerinde yaşanan istinat duvarı çökmesi mahallede korku dolu anlara yol açtı. Bir sitenin çevresindeki duvarın yıkılmasıyla birlikte çevredeki yapı ve araçlarda maddi hasar oluştu, bölgede yaşayanlar önlem amacıyla evlerinden çıkarıldı. Olay, 29 Ekim Mahallesi sınırları içinde meydana geldi. Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöken istinat duvarı, sitenin çevresine doğru devrilirken park halindeki araçların da üzerine düştü.

7 otomobil ve 4 bina hasar aldı

Gürültüyü duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk tespitlerde, 7 otomobilde göçükler ve cam kırıkları oluştuğu, istinat duvarına yakın konumda bulunan 4 binanın da çeşitli bölümlerinde hasar meydana geldiği belirlendi. Zemin kat dairelerin bahçe duvarlarında ve bina cephelerinde çatlaklar oluştuğu kaydedildi.

151 kişi geçici olarak tahliye edildi

Hasar tespitinin ardından, söz konusu binalarda yaşayan toplam 151 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Ekipler, olası yeni bir risk ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemleri alarak alanı şeritle kapattı. Teknik ekiplerin istinat duvarının arka kısmındaki drenaj hattı ve su tahliye sistemleri üzerinde inceleme başlattığı öğrenildi.

Çökmenin kesin nedeni, hazırlanacak ayrıntılı teknik raporun ardından netleşecek. Yetkililer, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdi.