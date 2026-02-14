Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, Karabağlar Belediyesi hakkında başlatılan inceleme süreci ve kamuoyunda oluşan tartışmalara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Gürboğa, denetimden kaçmadıklarını vurgulayarak, yerel yönetimlerin merkezi iktidar tarafından baskı altına alındığını belirtti.

“Alnımız ak, başımız dik”

CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, mülkiye müfettişinin görevlendirilmesinden herhangi bir rahatsızlık duymadıklarını belirterek, denetim sürecine açık olduklarını ifade etti. Gürboğa, “Öncelikle şunu açıkça ifade ediyorum ki mülkiye müfettişinin gelmesinden rahatsız olan biz değiliz. Aksine; alnımız ak, başımız diktir. Şeffaflıktan, denetimden ve hukuktan korkan hiçbir anlayışımız olmamıştır, olmayacaktır. İncelenecek ne varsa incelensin, ortaya çıkacak gerçeklerden en küçük bir endişemiz yoktur” dedi.

Denetim komisyonu ve ilgili başlıklara ilişkin belediye meclislerinde defalarca bilgi ve belge sunulduğunu kaydeden Gürboğa, kamuoyunun şeffaf biçimde bilgilendirildiğini vurgulayarak, “Biz her türlü denetime açığız” ifadelerini kullandı.

“Belediyeler baskı altında”

Açıklamasında merkezi iktidara yönelik eleştirilerde de bulunan Gürboğa, 22 yıldır ülkeyi yöneten anlayışın Karabağlar üzerinden siyaset üretmeye çalıştığını ileri sürdü. Ekonomik koşulların belediyeler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirten Gürboğa, “Ekonomiyi çökerten, halkı yoksullaştıran, belediyelerin kaynaklarını kesen, yerel yönetimleri baskı altına alan sizsiniz. Bugün hizmeti engelleyip sonra ‘hizmet yok’ demek siyasi samimiyetsizliktir” dedi.

Karabağlar Belediyesi’nin tüm ekonomik baskılara rağmen hizmet üretmeye devam ettiğini ifade eden Gürboğa, “Sizin rahatsızlığınız hizmet değil; rant düzeninin Karabağlar’da işlememesidir. Bizim anlayışımızda rant yok, halk var” şeklinde konuştu.

“Algı operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz”

Gürboğa, açıklamasının sonunda Karabağlar üzerinden bir “algı operasyonu” yürütüldüğünü savunarak, “Karabağlar üzerinden algı operasyonu yapanlar, gerçeklerle yüzleşmeye hazır olsun. Bu kent sahipsiz değildir. Karabağlar’ın iradesini, emeğini ve hakkını sonuna kadar savunacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.