Son Mühür / Yiğit Uzun - Alper Temiz İzmir Adalet Mahallesi Bayraklı İZBAN durağı yakınlarında yangın çıktı. Saat 15.00 sıralarında çıkan yangının, işçilerin kaldığı konteynerde başladığı ve nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi. Yangın Mirnas Tower'a ait inşaat alanında çıkarken, ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre yangının elektrik arıza nedeniyle çıktığı ifade edildi. Şantiyede görevli işçiler, "Yangın esnasında işçilerin şantiyede görev alanında olduğunu ve bu nedenle herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığını" dile getirdi. Yangın kontrol altına alınırken, işçilerin konakladığı 6 konteyner kül oldu.

​