İzmir genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, yeni haftayla birlikte yağışlı sistem etkisini hissettirecek. Özellikle hafta sonu için yapılan planlamalarda meteorolojik verilerin dikkate alınması büyük önem taşıyor. Kentte üç gün boyunca aralıksız sürecek olan yağışlı havanın ardından gökyüzünün durumu ve sıcaklık değerlerinde belirgin değişiklikler yaşanacak.

ŞEMSİYELER HAZIRLANSIN: ÜÇ GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji verilerine göre 31 Ocak Cumartesi günü kent genelinde sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hafta sonunun ilk gününde sıcaklıkların en düşük 12, en yüksek 17 derece seviyelerinde ölçülmesi öngörülüyor. Nem oranının yüzde 94 seviyelerine kadar çıkacağı Cumartesi gününde rüzgarın hızı ise saatte 16 kilometreye ulaşacak.

Yağışlı sistem Şubat ayının ilk gününde de etkisini sürdürecek. 1 Şubat Pazar günü termometreler gün içinde en yüksek 14 dereceyi gösterecek. Haftanın ilk iş günü olan 2 Şubat Pazartesi de yağışlı havanın etkisi altında geçecek ve sıcaklıklar 11 ile 15 derece arasında değişiklik gösterecek.

İZMİR'DE SICAKLIKLAR DÜŞÜŞE GEÇİYOR

Yağışlı sistem 3 Şubat Salı günü yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir havaya bırakacak. Ancak yağışın kesilmesiyle birlikte gece sıcaklıklarında hissedilir bir düşüş yaşanacak. Salı günü en düşük hava sıcaklığının 5 dereceye kadar gerilemesi, gün içinde ise en yüksek 13 derece olması tahmin ediliyor. 4 Şubat Çarşamba günü ise havanın ısınmasıyla birlikte termometrelerin yeniden 17 derece seviyelerine çıkması ve parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.