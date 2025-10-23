Son Mühür - HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 50. kuruluş yılı, Genel Başkan Mahmut Arslan’ın katılımıyla Ankara’da düzenlenen törenle kutlandı. İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek, “HAK-İŞ, emeğin evrensel değerleriyle yoğrulmuş bir medeniyet mücadelesidir.” dedi.

50. yıl kutlamaları Ankara’da yapıldı

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun 50. kuruluş yılı, 22 Ekim 2025 tarihinde Ankara’da düzenlenen törenle kutlandı. Genel Başkan Mahmut Arslan’ın katılımıyla gerçekleştirilen törene, HAK-İŞ Konfederasyonu İzmir İl Başkanı ve HİZMET-İŞ Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek de katıldı.

Yarım asırlık sendikal mücadelenin onurla anıldığı törende, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sendika temsilcileri emeğin, dayanışmanın ve adaletin önemine vurgu yaptı.

Şimşek: “HAK-İŞ emeğin medeniyet mücadelesidir”

HAK-İŞ’in 50 yıllık mücadelesine değinen İzmir İl Başkanı Gültekin Şimşek, “HAK-İŞ sadece bir sendikal hareket değil, emeğin evrensel değerleriyle yoğrulmuş bir medeniyet mücadelesidir. Bugün milyonları kucaklayan büyük bir emek ailesiyiz. Bu ailenin bir parçası olmak onur ve gururdur.” dedi.

Genel Başkan Mahmut Arslan’ın liderliğinde 50. yıl etkinliklerinin bir yıl boyunca süreceğini hatırlatan Şimşek, “HAK-İŞ olarak geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürüyoruz. Emeğin onurunu korumak, adaletli paylaşımı tesis etmek ve hakça bir düzen kurmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Zalimler bizden korksun, mazlumlar bizimle yürüsün”

HAK-İŞ’in yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın mazlumlarının da sesi olduğunu belirten Şimşek, “Derisinin rengi, dili, inancı ne olursa olsun tüm mazlumların yanındayız. Zalimlere karşı direnmeye, mazlumlarla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Bu, HAK-İŞ’in vicdanî ve ahlaki sorumluluğudur.” dedi.

“Evrensel değerlerle yerli değerleri birleştiren bir anlayış”

HAK-İŞ’in yerli ve milli bir perspektifle hareket ettiğini vurgulayan Şimşek, “Tarihimizden ve kültürümüzden aldığımız güçle evrensel sendikal değerlere öncülük ediyoruz. HAK-İŞ, evrensel değerleri yerli ilkelerle birleştirerek özgün bir sendikal model oluşturmuştur.” ifadelerini kullandı.

“HAK-İŞ’in gücü Türkiye’nin gücüdür”

950 bin üye sayısına ulaşan HAK-İŞ’in, Türkiye’nin sendikal gücünü temsil ettiğini belirten Şimşek, “Bu sayı yeterli değil. Türkiye’de 16 milyon sigortalı işçi var ve biz örgütsüz işçileri sendikal harekete dahil etmek istiyoruz. HAK-İŞ’in hedefi milyonlara ulaşmaktır.” dedi.

“Mücadelemiz adalet ve dayanışma için”

Zorluklara teslim olmadan mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Şimşek, “Engelleri aşarak, barajları yıkarak bugünlere geldik. Bundan sonra da adalet, eşitlik ve hakkaniyet temelinde mücadelenin öncüsü olacağız. HAK-İŞ’in gücü Türkiye’nin gücüdür.” diye konuştu.

“Yarım asırlık mücadele, yeni ufuklara açılan bir yol”

Konuşmasının sonunda 50 yıllık sendikal mücadeleyi “adalet ve inançla örülmüş bir yolculuk” olarak tanımlayan Şimşek, “Bu yarım asırlık yürüyüş, emeğin onuru için kararlılıkla sürdü. HAK-İŞ, sadece bir sendika değil; emeğin, alın terinin ve adaletin sesi oldu. Geleceğe de aynı inançla yürümeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.