Son Mühür- İzmir’de süregelen su sıkıntısı, planlı kesintiler ve arıza kaynaklı çalışmalar nedeniyle kent genelinde etkisini sürdürüyor. İZSU’nun duyurusuna göre, bu gece yapılacak bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında birçok ilçede 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

Planlı kesintiler gece saatlerinde gerçekleşecek

İZSU tarafından yapılan açıklamaya göre, Bölge-2 kapsamındaki mahallelerde gece 23.00’ten sabah 05.00’e kadar planlı su kesintisi uygulanacak. Kesintiden özellikle Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçeleri etkilenecek.

Karabağlar ilçesinin; Abdi İpekçi, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, Aşık Veysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme, Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp, Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay, Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Selvili, Sevgi, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin mahalleleri,

Konak ilçesinin; 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis, Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, Cengiz Topel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, Emir Sultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt, Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit, Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale, Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali, Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk, Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur, Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız, Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik mahalleleri,

Bornova ilçesinin; Barbaros, Birlik, Çamkule (kısmen), Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen), Işıklar, Karacaoğlan, Koşukavak, Meriç, Merkez, Mersinli Serintepe, Tuna, Yeşilova, Yunus Emre, Zafer mahalleleri

Balçova ilçesinin; Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik mahalleleri,

Narlıdere ilçesinin; 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale mahalleleri,

Güzelbahçe ilçesinin; Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki mahalleleri.

Buca ilçesinin; 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer mahalleleri,

Gaziemir ilçesinin; Emrez mahallesi (kısmen).

Arıza ve bakım kaynaklı kesintiler gündüz saatlerinde

Planlı kesintilerin yanı sıra, kent genelinde ana boru arızası ve sayaç bakımı nedeniyle de gün içinde su kesintileri yaşanıyor.

Foça’nın Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle saat 08.12 ile 12.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yapılacak. Arızadan Yeni Foça merkezinin tamamı etkilenecek.

Konak Alsancak Mahallesi’nde, bölge sayaç bakım çalışmaları kapsamında 08.50-10.50 saatleri arasında 2 saatlik kesinti planlandı.

Ödemiş’in Balabanlı Mahallesi’nde ise ana boru arızası nedeniyle saat 08.38’den itibaren 10.38’e kadar su verilemeyecek.

Vatandaşlardan Su Kullanımında Dikkatli Olmaları İstendi

İZSU, bakım ve yenileme çalışmaları süresince vatandaşların su kullanımında dikkatli olmaları ve kesinti saatlerine göre önlem almaları gerektiğini hatırlattı. Kent genelinde suyun kademeli olarak yeniden verileceği bildirildi.