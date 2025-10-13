İzmir’in Gaziemir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 yaşındaki Ayhan Öztoprak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.U. (54) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza Zafer Mahallesi’nde meydana geldi

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Gaziemir’in Zafer Mahallesi Evka-7 mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, S.U. yönetimindeki 34 YK 6142 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ayhan Öztoprak’ın kullandığı 35 CKD 317 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrildi, genç sürücü yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralı genç kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ayhan Öztoprak’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç sürücü, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşamını yitiren Öztoprak’ın ölümü, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Otomobil sürücüsü tutuklandı!

Kaza sonrası otomobil sürücüsü S.U., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.