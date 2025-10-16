İzmir’in Bayraklı ilçesinde yürekleri ağıza getiren bir kaza yaşandı. Çiçek Mahallesi’nde, 1615/4 Sokak üzerinde ilerleyen bir kamyon, fren sisteminin arızalanması sonucu kontrolden çıktı. İ.Y. idaresindeki 35 EME 06 plakalı araç, hızla kayarak Çetin Şahin’e ait dört katlı apartmanın giriş katındaki dairenin duvarına şiddetle çarptı.

Dehşet anları kamerada: Evin oturma odası harabeye döndü

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza, bölge sakinlerini dehşete düşürdü. Çarpmanın etkisiyle apartmanın giriş katındaki dairenin oturma odasına ait dış duvarının büyük bir kısmı yıkıldı, içeride geniş çaplı hasar meydana geldi. Kazanın şans eseri ucuz atlatıldığı bildirildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, en sevindirici bilgi ise çarpma anında dairede kimsenin bulunmamasıydı. Olay yerine gelen çekici yardımıyla kamyon bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra sokaktaki trafik akışı normale dönebildi.

Bölge sakininden isyan: "Üçüncü kez aynı kaza, çözüm yok!"

Ev sahibi Çetin Şahin, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada yaşananlara isyan etti. Bu durumla üçüncü kez karşılaştıklarını dile getiren Şahin, yetkili belediyelerin bu tehlikeli güzergâh için kalıcı bir çözüm üretmemesinden yakındı. Daha önceki kazalardan birinde, komşu binaya belediyeye ait bir greyderin çarptığını ve şoförün maalesef hayatını kaybettiğini hatırlattı. Şahin, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu yolun eğiminden kaynaklanan tehlikeyi ve değiştirilmesi gerektiğini defalarca ilettik ancak hiçbir ilgi göremedik," dedi. Geçmişte yaşanan benzer olaylara değinen Şahin, "3 Şubat’ta da aynı şekilde bir otobüs burada kaza yapmıştı. Bunun üzerine, kendi imkanlarımızla evin önüne beton bariyerler koydurmuştuk. Ancak bugün de kamyon, o bariyerleri yerle bir ederek dairenin duvarına vurdu," ifadelerini kullandı.

"Ölüm olmasını mı bekliyorlar?" endişesi

Ev sahibi, kazanın olası sonuçları hakkında duyduğu derin endişeyi dile getirdi. "Ölüm olmasını mı bekliyorlar? Daha önce torunlarım bu odada uyuyordu, şimdi ise kayınbiraderimin çocukları kalıyor. Kaza anında içeride olsalardı ne olacaktı?" sözleriyle tepkisini gösterdi. Şahin, hem Bayraklı Belediyesi'ni hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni aradıklarını ancak 'bakacağız, edeceğiz' denilip herhangi bir sonuç alamadıklarını, defalarca dilekçe vermesine rağmen kimsenin gelip inceleme yapmadığını vurguladı. Bu tehlikeli eğimli yolda can güvenliğini tehdit eden bu tür kazaların sürekli tekrarlanması, bölge halkının endişelerini artırırken, yetkililerden somut ve kalıcı tedbirler alması bekleniyor.