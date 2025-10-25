Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasını görüntülemek için olay yerine giden gazeteciler, kazazedelerin yakınları tarafından saldırıya uğramıştı. Bu saldırıya bir tepki de İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nden geldi.

"Sürecin takipçisi olacağız!"

İzmir Gazetecier Cemiyeti'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Aydın'da görev yapan meslektaşlarımız Abdurrahman Fırat, Aziz Özden, Uğur Eser ve Yusuf Konrat’ın, trafik kazasını haber yapmak için gittikleri mahallede darp edildiklerini, tehdite maruz kaldıklarını ve telefonlarının gasp edildiğini üzülerek öğrendik.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak, yaşanan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halkın gerçekleri öğrenmesi için canla başla mücadele eden gazetecilere kamu görevi yaptığı için saldıranların, kamu görevlisine şiddetten dolayı yargılanabilmeleri gerekmektedir.

Saldırıya uğrayan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, gazetecilere yönelik hiçbir şiddeti kabul etmeyeceğimizi ve saldırının faillerinin cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.